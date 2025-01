Ilrestodelcarlino.it - Rapinatori col machete a Borello: "Adesso ho paura a riaprire il bar"

"Quello che è successo ieri mattina all’alba non si può dimenticare. Avevo subìto furti in passato, ma un conto è arrivare al lavoro e trovare il bar depredato, un altro è trovarsi unpuntato davanti agli occhi, con uomo che ti minaccia per farsi consegnare i soldi. Ora hovera, perché domani (oggi, ndr) alle 4 e mezza di mattina tornerò a lavoro e il pensiero che quanto accaduto potrebbe ripetersi sarà difficile da scacciare". Le parole sono di Claudia Padovani, titolare del bar Gallo ae laalla quale si riferisce è quella maturata ieri, nel corso di un’alba di terrore che ha visto come involontari protagonisti tanti abitanti della frazione cesenate, minacciati in luoghi e tempi diversi da due uomini di origine straniera, che si sono spostati in diverse zone del borgo armati di un coltello e di un, cercando di derubare quante più persone possibili.