Palio di Legnano, arriva il francobollo riparatore. La Fondazione: "Aperti alle critiche, ma chi ha suggerimenti collabori"

(Milano), 23 gennaio 2025 – Un riconoscimento quanto meno tardivo, con unfatto stampare in fretta e furia dopo che, come da noi preannunciato la settimana scorsa, non figurava nell'elenco dei Palii italiani conosciutiPoste. Dopo qualche telefonata "politica" adesso sarà inserito nell’iniziativa governativa dedicata alla realizzazione di francobolli commemorativi dei “Palii d’Italia”. Non fosse stato per la nostra indiscrezione sulle prossime uscite filateliche, probabilmente nessuno si sarebbe accorto. Detto questo, il Consiglio di amministrazione delladiha espresso soddisfazione in un comunicato ufficiale, sottolineando l’importanza di questo traguardo. "Lavoriamo ogni giorno con passione e dedizione per valorizzare il, promuovendo eventi culturali innovativi e collaborando con il Cavaliere del Carroccio, il Gran Maestro, il Collegio dei Capitani e la Famiglia Legnanese", si legge nella nota.