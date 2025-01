Metropolitanmagazine.it - Nonostante il cessate il fuoco, Israele ha ucciso un “terrorista della Jihad” a Gaza

L’esercito israeliano ha fatto sapere di avere eliminato un “”, Akram Atef Farhan Zanon, nella Striscia dimeridionale, “i termini delilentrati in vigore”. L’Idf – aggiunge sul suo canale Telegram – è determinata a mantenere pienamente i termini dell’accordo per restituire gli ostaggi, è preparata per qualsiasi scenario e continuerà a prendere tutte le misure necessarie per sventare qualsiasi minaccia immediata ai soldati dell’Idf”.In corso in Cisgiordania l’operazione Muro di ferro lanciata da Netanyahu contro quello che definisce “l’asse iraniano”. “Le forze di sicurezza israeliane hanno colpito oltre 10 terroristi” nel corso di “un’operazione antiterrorismo a Jenin iniziata ieri”, hanno annunciato questa mattina l’Idf e l’Isa in un comunicato congiunto.