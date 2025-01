Nerdpool.it - La reazione di Benedict Cumberbatch al ritorno di RDJ nella Marvel

Nemmeno l’Occhio di Agamotto onniveggente di Doctor Strange se l’aspettato. Durante la presentazione al Comic-Con di San Diego a luglio, iStudios hanno annunciato che Robert Downey Jr. tornerà nelCinematic Universe, non come Iron Man, ma come il cattivo dei Fantastici Quattro, Doctor Doom, in Avengers: Doomsday (2026) e Avengers: Secret Wars (2027). La notizia è stata una sorpresa per, co-protagonista di Downey in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che ha rivelato la suaal casting di Downey per Doctor Doom in una nuova intervista.ha detto a Variety che stava guardando in diretta il panel del Comic-Con dellaquando Downey è stato smascherato come l’attore che avrebbe interpretato Victor von Doom. Poi ha subito mandato un messaggio al presidente e produttore deiStudios Kevin Feige: “‘Che ca**o?'”“E poi ha aggiunto rapidamente, ‘Bene che ca**o'”, ha detto