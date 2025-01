Metropolitanmagazine.it - Il Messico si prepara a gestire il rientro dei migranti espulsi da Donald Trump

si è insediato alla Casa Bianca da appena tre giorni, ma ha immediatamente introdotto misure molto restrittive sull’immigrazione. Tra le decine di ordini esecutivi da lui firmati nelle prime ore del suo secondo mandato, uno è volto a dichiarare l’emergenza nazionale al confine con il. Questa mossa consentirà al governo USA lo stanziamento di fondi speciali e di impiegare l’esercito in sostegno della polizia di frontiera. Stando alle indiscrezioni, il tycoon sarebbe intenzionato ad inviare oltre diecimila uomini, ma è probabile che, almeno in questa prima fase, il numero sarà più ridotto.Anche durante i suoi primi quattro anni di presidenza,aveva operato in questa direzione. Stavolta, però, gli agenti potranno arrestare ianche in luoghi in cui, in precedenza, era vietato, come chiese e scuole.