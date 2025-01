Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 23 gennaio: Europa League

di23, si gioca la penultima giornata della fase a girone dicon in campo Lazio e Roma.In archivio la due giorni di Champions, scende in campo l’: mancano due turni alla fine della fase a girone unico e la lotta per i primi otto posti che danno l’accesso diretto agli ottavi di finale è entrata nel vivo. Come nel caso della Champions inoltre le squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto si qualificheranno invece per gli spareggi.Idi23(LaPresse) – IlVeggente.it Se per la Lazio prima in graduatoria con sedici punti l’accesso agli ottavi è ormai una formalità, tanto che con la Real Sociedad andrebbe bene anche un pareggio, ben differente è il discorso della Roma a cui servirebbe la vittoria in Olanda contro l’AZ.