Lanazione.it - Crociere, il calendario. Aumentano gli accosti. Nababbi da tutto il mondo

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 23 gennaio 2025 – Sarà un’estate con più di venti attracchi delle navi da crociera al porto di Marina. Tante le novità che attendono i turisti in questo 2025 in cui è previsto un totale di ventuno sbarchi die migliaia di passeggeri provenienti da tutte le parti del. Un arrivo in più rispetto ai venti della stagione 2024, a testimonianza di una crescita graduale della costa apuana a livello turistico in grado di richiamare fette di visitatori sempre più consistenti sia per le meraviglie dei monti che per il mare, oltre che per la posizione strategica comoda per raggiungere le principali città d’arte della Toscana. Se l’anno scorso le presense di turisti si attestarono sulle 40mila persone, quest’anno i numeri dovrebbero essere grossomodo simili, con un leggero aumento complessivo di visitatori in virtù dell’arrivo aggiuntivo.