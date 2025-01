Ilgiorno.it - Chiude l’hamburgeria di San Donato: “Ciò che ci addolora di più è interrompere i progetti di inclusione”

Leggi su Ilgiorno.it

San(Milano) – Il Comune e i gestori del locale non hanno trovato la quadra:Bob food & More,di San, attiva dal 2019. La concessione dello spazio comunale di piazza Bobbio scadrà il 17 febbraio e non verrà rinnovata. Il responsabile Enrico Matrone e lo staff del Bob hanno annunciato che abbasseranno la saracinesca già il 31 gennaio. “Il locale - spiegano dal Comune - era stato inizialmente assegnato nell’ambito di un progetto per l’imprenditoria giovanile, finalizzato alla creazione di un luogo a vocazione culturale, con spazi per la somministrazione leggera di bevande e alimenti, coworking e attività di comunità. Nel corso di questi sei anni, però, l’impresa vincitrice ha progressivamente sviluppato la sua idea imprenditoriale, connotandosi sempre più come un pubblico esercizio di somministrazione di bevande e alimenti, non sempre compatibili con l’infrastruttura esistente e a scapito di altri aspetti della progettualità originaria”.