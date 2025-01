Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Emerson Royal va ko: salta il trasferimento al Galatasaray?

Brutte notizie per ildel: l’infortunio dirischia di farre ilal.Brutte notizie in casa: nel corso del match di Champions League vinto dai rossoneri sul Girona per 1-0, la partita diè durata solamente 4 minuti. Questo a causa di un problema fisico riportato dall’esterno brasiliano dopo pochi istanti dall’inizio della sfida. L’ex Tottenham era in allungo, quando è stato costretto ad interrompere la corsa accasciandosi immediatamente a terra non riuscendo più a correre.Immediato l’intervento dei medici, conche ha dovuto lasciato il campo zoppicando e visibilmente dolorante. Al momento non si sanno ancora le cause del problema fisico, ma sicuramente non sembra trattarsi di nulla di buono.si fa male e adesso rischia dire ilal