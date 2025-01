Iodonna.it - Anche la regina iberica abbraccia la filosofia del "Less is more". E con il rosa si prepara già alla bella stagione

Il meteo non è esattamente quello ideale per una vacanza, ma Letizia di Spagna è stata comunque protagonista assoluta dell’apertura della 45esima Fiera Internazionale del Turismo (Fitur) di Madrid. Il suo outfit, una combinazione tra eleganza e semplicità, ha rubato la scena e anticipato le tendenze della primavera 2025. Con una giaccapastello, la sovrana ha dimostrato ancora una volta di saper reinterpretare la moda con un tocco regale ma accessibile. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna e la giaccaper dire sì al “normcore”Letizia ha scelto un look che rispecchia il trend “normcore”, caratterizzato dsemplicità e dricerca di dettagli che esprimano personalità senza eccessi.