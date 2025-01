Quotidiano.net - Vieta alla moglie di lavorare: “Devi stare a casa con i figli”. Condannato

Torino, 22 gennaio 2025 – Prima le ha chiesto di nonpere seguire i. Poi l’ha impiegata come contabile nella sua azienda (senza stipendio). E quando, finalmente, laha trovato un’occupazione le ha impedito ditempestandola di chiamate. Tutte condotte contestate dai giudici di Torino che hannol’uomo per maltrattamenti, con sentenza confermata in Cassazione. Respinta la tesi della difesa secondo la quale nonsarebbe stato "frutto di una libera scelta di non svolgere alcuna attività per il desiderio di accudire ied essere mantenuta dal marito”. L'uomo è stato accusato di condotte vessatorie, controllanti, denigratorie. Le telefonate incessanti Secondo i magistrati, dopo aver spronato laa rinunciare a un’occupazione, l’aveva impiegata “a pieno regime come contabile nell'azienda di famiglia per un lungo periodo senza versarle lo stipendio e nemmeno gli utili".