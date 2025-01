Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri pareggiano contro il Club Brugge e si qualificano ai playoff, novità su Renato Veiga

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 21 gennaio 2025– 20 gennaio 2025– 19 gennaio 2025– 18 gennaio 2025– 21 gennaio 2025Thiago Motta a Sky: «Sofferto poco, ma creato non a sufficienza. Ci sono sei giocatori da cui voglio vedere di più, hanno le qualità per farlo»Ore 23:30 – Thiago Motta, allenatore della, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il matchil: le dichiarazioniPagelle: Mbangula e poco altro, deludono Koopmeiners e Nico Gonzalez.