Terrorismo, arrestato a Napoli 30enne affiliato a Isis

Un uomo di 30 anni di origini marocchineall’è statocon l’accusa di associazione con finalità dianche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Ilè statodalla polizia di, al termine delle indagini coordinate dal Gruppo Antidella Procura partenopea. Sono state eseguite attività di perquisizione nei confronti di soggetti che erano emersi nel contesto nelle medesime indagini e che si ritiene siano in collegamento con l’aveva preso di mira comunità ebraicaIldi origini marocchineoggi adall’Antiperchéall’aveva manifestato “progettualità violente contro al comunità ebraica” partenopea. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Digos durante le indagini, coordinate dalla Procura di, aveva manifestato anche la sua intenzione di procurarsi un coltello per mettere in atto i suoi piani.