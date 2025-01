Thesocialpost.it - Sorelle trovate morte in casa in zona Prati, gli inquilini del palazzo: “Noi mai indifferenti, ma vivevano da recluse”

“Nessuna indifferenza da parte nostra, tantomeno menefreghismo. LeGammieriisolate già da tempo, quindi era normale non vederle o sentirle spesso. Questo fino a una settimana fa, quando abbiamo iniziato a percepire un odore forte per le scale.” Così raccontano glidelin via Dardanelli, nel quartiere, dove sono stati trovati i corpi senza vita di Angela e Amelia Gammieri, rispettivamente di 93 e 87 anni.“Erano donne sorridenti e cordiali”, proseguono. “Tutto è cambiato intorno a ottobre, dopo ladella loro terza sorella. Da quel momento hanno iniziato a vivere rinchiuse, serrando le imposte e rinunciando persino alle uscite più essenziali. Non rispondevano al telefono o al citofono. Solo in rarissimi casi chiamavano loro per questioni come le assemblee condominiali.