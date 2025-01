Justcalcio.com - Pronostico in breve: Hyderabad vs Jamshedpur – 23/01/25

Breaking:Concorrenza: ISLMercato:non fa alcuna scommessaProbabilità: 4/5 @BetUSCercando di ampliare il proprio margine nella corsa ai play-off giovedì pomeriggio,si recherà ain difficoltà.A partire dai padroni di casa, che hanno iniziato la nuova stagione con un 3-0 per mano di Bangalore, l’si trova nel cuore dell’ennesima crisi pubblica della Super League. Dopo aver subito un crollo tardivo in casa lo scorso fine settimana quando alla fine si sono dovuti accontentare di un pareggio per 1-1 contro Bengaluru, la squadra di Shameel Chembakath non ha vinto in nessuna delle precedenti nove presenze consecutive – una serie che risale a novembre 7°. Iniziando il nuovo anno con un’altra sconfitta per 3-0 contro Mohun Bagan, i Nizams hanno visto la sua pessima squadra raccogliere solo 10 punti in una qualsiasi delle prime 16 apparizioni in Super League.