Non sapete che ho trovato in bagno Grande Fratello Stefania esce e avvisa tutti | Ma che roba

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Nonche hoin”. Una scoperta raccapricciante perOrlando al. La concorrente, sconvolta, è corsa subito dagli altri inquilini della Casa per raccontare quello che aveva appena visto. Molti di loro in quel momento si trovavano in giardino. La conduttrice era disgustata e ha messoin guardia: “State attenti!”. Ad ascoltarla c’erano Luca Calvani, Emanuele Fiori, Maxime Mbanda, Bernardo Cherubini, Javier Martinez e Amanda Lecciso. A quel punto sono scattati. La loro reazione ha spiazzato il pubblico.Sporcizia in casa: non è la prima volta cheOrlando si lamenta per le condizioni igieniche della casa. Come ricorderanno i fan del GF, nei giorni seguenti al suo ingresso,trovò la cucina in uno stato disastroso: piatti e tazze sporche abbandonati ovunque, filtri usati di tè o camomilla buttati nel lavello, causando l’intasamento dello scarico.