Oasport.it - LIVE Scandicci-Bielsko Biala 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: toscane qualificate come migliori prime!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questa sera è tutto! Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento sui nostri canali.21.33 Ecco la classifica del girone E al termine della fase a gironi:18, Stoccarda 8,6, Voluntari 4. Le ragazze di Gaspari torneranno protagoniste domenica alle 17 contro Bergamo nella sfida valevole per la 20esima di A1.21.30strapazza3-0. Girone perfetto chiuso con 18 punti e nessun set lasciato per strada. Per lela soddisfazione di chiuderemigliore prima ed ottenere un incastro favorevole nel proseguo del torneo! Maiquest’anno,dà l’impressione di poter rompere il tabù dei quarti di finale in. Per ciò che riguarda il match di oggi, brave lea non scomporsi e rimontare dopo due brutti approcci, nel primo e nel secondo set in particolare.