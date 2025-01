Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: venete avanti 14-12 nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-14 Straripante Haak: pipe potentissima che va a segno.15-14 Infrazione commessa dalle Pantere, punto.15-13 Non trova il campo con il servizio Haak.15-12 Implacabile Zhu Ting da zona 4.14-12 Non passa la battuta di Fahr.14-11 Ancora a segno la svedese con una diagonale piazzata alla perfezione.13-11 MURO HAAKKKK!12-11 Lob calibrato alla perfezione da Haak.11-11 ACE FEDUSIO!11-10 Passa l’attacco di Centka.11-9 Fallo in alzata commesso da Szczglowska, punto per.10-9 Decisamente fuori misura il tentativo di Fedusio.9-9 Passa la diagonale di Machado.9-8 Attacco vincente di Gabi.8-8 Vola via la battuta di Lubian.8-7 Diagonale vincente di Gabi.7-7 ACE JASPERS! In questo casoè stata decisamente imperfetta in ricezione.