Quotidiano.net - L’ideatore del Jobs Act: "Il referendum ha poco senso. Così il Pd perde credibilità"

IlAct è diventato da anni il simbolo di tutti i mali del lavoro per la sinistra e la Cgil. Perché questo accanimento? "Quando non si riesce a leggere il presente per costruire il futuro, ci si rifugia nel passato – avvisa netto Tommaso Nannicini, economista, sottosegretario a Palazzo Chigi nel governo Renzi, “padre“ delAct –. Qualcuno pensa davvero di combattere la precarietà a colpi di? Salari fermi, giovani senza prospettive, tecnologie che erodono il valore sociale del lavoro, cervelli in fuga, sfruttamento in settori a basso valore aggiunto e alto tasso di infiltrazioni criminali: quale di questi problemi verrebbe risolto con idella Cgil? Nessuno. Quando è a corto di idee, il sindacato si rifugia nelle piazze o nei simboli". E perché una parte del centrosinistra gli va dietro? "Per opportunismo.