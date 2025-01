Lopinionista.it - La vivace ed effervescente reinterpretazione dell’Art Nouveau nelle opere di Federica Rampazzo, quando la natura abbraccia la contemporaneità

Leggi su Lopinionista.it

Rivisitare alcuni stili del passato può essere per alcuni artisti il modo migliore per dare una propria impronta personale pur rimanendo legati a una tradizione pittorica che ha costituito di fatto la base espressiva a cui poi gli autori degli anni seguenti, compreso il periodo attuale, hanno attinto per dar vita a qualcosa di nuovo, a rielaborazioni, a evoluzioni che sono l’essenza stessae di ogni tempo. La personalizzazione e la libertà di distaccarsi dalle linee guida tradizionali e piuttosto specifiche nel momento in cui i vari movimenti sono nati, ha permesso così agli interpreti dell’epoca moderna di andare a generare sfaccettature impensate e inedite che costituiscono non solo la loro impronta artistica, ma anche un modo per mantenere vivi stili che altrimenti resterebbero legati solo al periodo storico in cui sono nati; la protagonista di oggi affronta questo tipo di percorso dando una visione decisamente innovativa e originale a un’espressività pittorica legata alla pura estetica e alla decoratività dei soggetti raccontati, ma nel caso specifico più orientata a lasciar fuoriusciti significati e simboli.