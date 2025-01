Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue gela le speranze del ministro Pichetto: “Non è in discussione l’estensione del tetto al prezzo del gas”

A inizio anno ildell’Ambiente, GilbertoFratin, non aveva dubbi sulla ricetta per contrastare i rincari del gas. Contro la “speculazione nei contratti a breve termine, che potrebbe incidere sulla valutazione dei prossimi mesi”, serve un nuovo “price cap naturalmente non a 180 euro al MWh come era il precedente, ora dovrebbe essere a 50-60 euro al MWh“. Ora laeuropeale sue: ilal, che peraltro non è servito a nulla essendo stato fissato a un livello altissimo, non sarà rinnovato alla sua scadenza a fine gennaio.“non è attualmente innellaeuropea”, ha confermato la portavoce dell’esecutivo Ue per l’energia, Anna-Kaisa Itkonen, durante il briefing con la stampa.La portavoce ha precisato che i prezzi dell’energia rimangono “una delle principali priorità politiche della nuova: è una questione di competitività e una questione importante per i consumatori europei e per le aziende europee”.