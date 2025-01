Amica.it - Il ritratto degli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi, interpretato da uno straordinario Pierfrancesco Favino: stasera in tv c'è "Hammamet" di Gianni Amelio

Chi era davvero? Se cercate la risposta definitiva in(2020) dinon la troverete. Ma nel filmin tv ci sono sicuramente molti spunti. Alle 21.30 su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay) va in onda, a 25 anni dalla morte del leader socialista (avvenuta il 19 gennaio 2000), uno spaccatodidell’ex Presidente del Consiglio. In esilio, dice lui. Latitante, dice la giustizia italianaCon un incredibilenei panni del protagonista. Perché sì, sotto quella maschera così simile all’originale si nasconde l’attore capace di dare un’umanità inattesa a un uomo controverso e un politico complesso. Travolto dall’inchiesta Mani Pulite agli iniziAnni 90.