Il ritorno di Trump fa paura ai ristoratori. La stretta sull'immigrazione danneggia le cucine

Il neopresidente Donaldha promesso di deportare milioni di immigrati privi di "status legale". L'industria della ristorazione si reggee spalle dei lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno. Definire precaria la posizione dei lavoratori non documentati e dei ristoranti che li impiegano è riduttivo. Come riportato da Eater, infatti, sono forti i timori riguardo lapromossa da, e quanto i provvedimenti inciderannoa sussistenza di molti. Secondo uno studio del Center for Migration Studies del 2022, a New York ci sono quasi 700 mila immigrati privi di documenti, senza contare gli oltre 200 mila immigrati arrivati nella Grande Mela negli ultimi 3 anni. A livello nazionale, secondo una ricerca del centro studi pubblicato nel 2024, ben 8,3 milioni di immigrati senza documenti lavorano negli Stati Uniti, rappresentando il 5,2% della forza lavoro.