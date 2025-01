Panorama.it - Il pianto belga della Juventus

Il pareggio in cada del Bruges, avversario modesto che in Serie A viaggerebbe a metà classifica, pregiudica le speranzedi entrare nelle prime ottoChampions League. Thiago Motta è ricaduto nel viziopareggite quando sembrava aver cambiato passo a Bergamo – dove il segno ‘X’ aveva avuto tutt’altro significato - e nella vittoria convincente contro il Milan. Soprattutto è tornato a mostrare unalenta, spuntata e per nulla animata dall’ossessione di portare a casa la posta piena.La delusione, insomma, è enorme e si porta dietro una serie di domande cui sarà urgente dare una risposta. Non può essere diversamente dopo una serata in cui il primo e unico tiro in porta arriva al minuto numero 84, vissuta tra equivoci tattici e con l’unico centravanti seduto in panchina per tre quarti di partita.