Formiche.net - Il futuro Usa fa rima con IA. Cos’è Stargate, la joint venture lanciata da Trump

Leggi su Formiche.net

Un progetto a tre di intelligenza artificiale, da almeno 500 miliardi di dollari, per finanziare infrastrutture tecnologiche degli Stati Uniti. In una parola:. L’annuncio di Donaldnon poteva essere che in pompa magna. Dalla Casa Bianca, con a fianco i direttori delle tre società coinvolte. Chiamati in causa sono tre colossi del settore, quali SoftBank (il cui ceo Masayoshi Son un mese fa aveva già promesso di immettere tra i 100 e i 200 miliardi di dollari nel mercato tehc a stelle e strisce), Oracle e OpenAI, ma un contributo economico arriverà dal fondo di investimento emiratino MGX e un ruolo di partner lo ricopriranno anche Nvidia, Microsoft, Arm. Dalla, che secondo il presidente americano dovrebbe creare oltre 100.000 posti di lavoro, verrà costruita “l’infrastruttura fisica e virtuale per supportare la prossima generazione di intelligenza artificiale”.