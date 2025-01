Superguidatv.it - Giorgia a Sanremo 2025 con “La cura per me”, poi tre live: “Il festival devono vincerlo i giovani, io ho dato. Ecco cosa pensa mio figlio della canzone”

, dopo un 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema, torna in gara aldicon il brano dal titolo “Laper me” scritto da Blanco e Michelangelo insieme ae prodotto da Michelangelo. L’artista inoltre, si prepara a tornareper festeggiare i 30 anni di “Come Saprei”, con la quale vinse ildi. Tre concerti in altrettanti scenari unici: 13 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 25 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 16 settembre alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).con “Laper me”Non nasconde l’entusiasmodurante l’incontro con la stampa a Milano, per la sua quinta partecipazione aldi. “‘Laper me’ è unache già dal primo ascolto mi ha emozionata, come mi emozionano le canzoni di una volta”.