Cosenza, la coppia che ha rapito la neonata aveva simulato una gravidanza

Rosa Vespa, 51 anni, e il marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi, sono accusati del rapimento di Sofia Cavoto, unadi appena un giorno, sottratta dalla clinica Sacro Cuore di. Secondo le indagini, Vespa si sarebbe introdotta nella struttura travestita da infermiera e avrebbe preso la bimba intorno alle 18.30 di lunedì 21 gennaio, aiutata dal marito. Laè stata bloccata dalla polizia circa tre ore dopo, nei pressi di Castrolibero. I due sono ora accusati di sequestro di persona in concorso.Festeggiamenti in casa dopo il rapimento: parenti ignariFonti investigative hanno rivelato che, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine nell’appartamento della, erano in corso festeggiamenti con tanto di banchetto, organizzati per celebrare quella che i parenti credevano essere la nascita di un figlio maschio.