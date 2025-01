Justcalcio.com - CM.com – Champions League, i verdetti della serata: chi è agli ottavi, chi è ai playoff e chi già a casa|Champions League

2025-01-22 00:43:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:Getty e Calciomercato.com La prima parte del settimo e penultimo turno diarchivi. Tra qualche ora arriveranno le ultime nove gare che chiuderanno il programma e forniranno un quadro più chiaro a novanta minuti dalla finefase del campionato. Tanti gol, altrettanti ribaltamenti e rimonte: è successo di tutto in questo martedì di. Facciamo chiarezza e vediamo quali sono iche sono emersi.QUALIFICATE – Anzitutto le buone notizie per Liverpool e Barcellona che sono già matematicamentedi finale e non dovranno dunque passare per i. Slot e Flick non potranno scendere al di sotto insomma dell’ottava posizione, l’ultima buona per il passaggio diretto.