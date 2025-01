Ilfattoquotidiano.it - Bmw X3 xDrive20d, la prova de il Fatto.it – Cambia stile e punta sulla tecnologia – FOTO

La X3 è semplicemente la Bmw più venduta della storia, visto che dal 2023 a oggi ne sono state prodotte oltre tre milioni e mezzo di unità lungo tre generazioni. La quarta generazione, presentata a giugno scorso e ora pronta per arrivare sul mercato, sarà prodotta in Sudafrica (Rosslyn) e negli Stati Uniti (Spartanburg). Quest’ultima, peraltro, è la nazione che assorbirà il 41% delle X3 e questo spiega anche l’aumento di dimensioni del suv bavarese, che è più lunga di 3,5 cm (476 cm totali) e più bassa di 1,5 cm rispetto alla precedente.Dunque il design appare generalmente più slanciato, vagamente ispirato a quello del super-suv XM, anche se alcuni particolari possono non incontrare i gusti di tutti. Gli spigoli sono spariti quasi completamente, così come gli archi in plastica sopra i passaruota (utili nella maggior parte dei Suv per alleggerire la linea di cintura) lasciando spazio a superfici levigate.