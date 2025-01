361magazine.com - Arena e FINP: una partnership per il futuro del Nuoto Paralimpico

La partership, leader mondiale nel settore dele la Federazione Italiana), guidata da Roberto Valori, hanno siglato un accordo quadriennale che segna un nuovo capitolo per ile la pallain Italia.L’intesa, valida per l’intero ciclo olimpico 2025-2028, mira a unire le forze per favorire lo sviluppo del movimento, promuovendo inclusione, eccellenza e collaborazione. Questasi inserisce in un percorso cheporta avanti dal 2009, con l’obiettivo di sostenere gli atleti paralimpici in ogni fase della loro carriera e di rendere ile la pallaaccessibili a tutti.Leggi anche: Fitboxing ancora in tendenza: la disciplina tra le più apprezzateIl Comitato Italiano(CIP) ha affidato ail compito di promuovere e sviluppare le discipline acquatiche per atleti con disabilità fisiche, visive e intellettivo-relazionali.