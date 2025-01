Romadailynews.it - Xi: Cina collaborera’ con Russia per maggior sviluppo della SCO

Leggi su Romadailynews.it

Detenendo la presidenza di turno dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), lae’ desiderosa di collaborare con lae con gli altri Stati membri per inaugurare una nuova faseSCO caratterizzata da unodi qualita’ superiore e da unae responsabilita’, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping parlando con il presidente russo Vladimir Putin in un incontro in collegamento video. Xi ha inoltre esortato i due Paesi a promuovere congiuntamente unae cooperazione BRICS e a scrivere un nuovo capitolo di unita’ e auto-miglioramento per il Sud globale. Agenzia Xinhua