WWE: Nessun licenziamento per Corey Graves, ma il ritorno tarda ad arrivare

La repentina assenza didai programmi della WWE ha spinto i fan a speculare se fosse in procinto di lasciare, ma secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, non è affatto così.non è stato licenziato, non sta cercando di andarsene e, sebbene non ci siano piani chiari per il suo, il suo status rimane invariato, per ora: “Non ci sono novità sul caso di”, ha riportato Meltzer quest’oggi. “Non è stato licenziato. Non ho l’impressione che verrà licenziato. Non sta cercando di andarsene, anche se so che ci sono persone nella compagnia che lo pensavano.”Meltzer ha anche osservato cheavrebbe potuto tornare a RAW questa settimana se non avesse espresso pubblicamente le sue frustrazioni riguardo alla sua carriera in WWE: “Quando verrà utilizzato, non lo so”, ha continuato Meltzer.