Thesocialpost.it - Treviso, bambina di 11 anni investita mentre va a scuola: lotta tra la vita e la morte

Tragedia davanti alla chiesa di Lago, in provincia di. Unadi 11è stata travolta da un’autoattraversava la strada per andare a. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada senza strisce pedonali.Leggi anche: Seregno, professoressa aggredita da un alunno: la solidarietà degli studenti, che si schierano con leiL’automobilista, alla guida di una Fiat Panda, non è riuscita a frenare in tempo. Laè stata colpita e scaraventata sull’asfalto. L’impatto è stato violento. Chi ha assistito alla scena ha subito chiamato i soccorsi.Le condizioni della ragazzinaI sanitari del 118 sono arrivati rapidamente. Le condizioni della piccola sono apparse gravi. Non rispondeva alle domande e mostrava segni evidenti di trauma. È stata portata con urgenza in ambulanza all’ospedale di Vittorio Veneto.