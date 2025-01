Donnapop.it - Tragedia a Beautiful, uno degli attori è morto suicida: aveva solo 39 anni, ecco chi è

Un’immensa tristezza ha colpito i fan di alcune delle serie più amate, come, Il Tempo Della Nostra Vita e Jane The Virgin. Francisco San Martin, noto attore spagnolo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a soli 39. La causa del decesso sembrerebbe essere un suicidio, anche se sono in corso indagini per accertare i dettagli. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, suscitando una valanga di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e fan.Francisco San Martina 39: che ruolo faceva in?Francisco San Martin era un volto conosciuto, soprattutto tra gli appassionati di soap opera. Nato a Maiorca nel 1985, ha guadagnato notorietà con il suo ruolo di Dario Hernandez nella serie spagnola Il Tempo Della Nostra Vita. Nel 2017 ha partecipato anche alla soap americana, interpretando Mateo, il giardiniere di Forrester Manor coinvolto in unooscuri piani di Sheila.