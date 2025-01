"Sono triste e delusa". Yulia esclusa dal Grande Fratello, pubblico nero dopo la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel corso della diretta di lunedì 20 gennaio del, tra i tanti argomenti trattati anche un fatto inedito nella storia del reality show di Canale 5: la possibilità per 6 concorrenti precedentemente eliminati di tornare nella casa e quindi in gioco. Alfonso Signorini ha sganciato la bomba a inizio diretta spiegando alche gli eliminati di questa edizione avranno la possibilità di rientrare in gioco ma solo a fronte di una decisione delattraverso il noto televoto flash.Tutti hanno dato la propria disponibilità, dai primissimi eliminati a quelli delle ultime settimane, eccezion fatta per tre ex inquiline della casa:Bruschi, Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere. Tutte e treinfatti escluse dal ripescaggio, per volontà propria o per cause di forza maggiore, e dunque a loro è stata negata la possibilità di sottoporsi al giudizio dele concedersi una seconda possibilità al reality.