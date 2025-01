Ilgiorno.it - Sbarre mobili fuori dalle scuole. Più tutele con le strade chiuse

Leggi su Ilgiorno.it

Per garantire la sicurezza degli studenti dellecomunali, ad Appiano Gentile hanno deciso di correre ai ripari e chiudere, parzialmente, la strada che porta ai vari istituti. Il progetto rientra in una revisione del comparto scolastico del paese, attraverso un investimento di oltre 400mila euro che saranno impiegati per rifare i marciapiedi, rendendoli più larghi e comodi da percorrere anche per i bambini con cartelle e zaini, che oggi sono dotati di rotelle, oltre a una maggiore dotazione di posti auto per consentire ai genitori di parcheggiare, alla giusta distanza, senza doversi fermare in strada. Nell’attesa, per rendere fin da subito più sicuro l’accesso a elementari e medie, sono state installate due, azionate manualmente, che consentiranno ai vigili di chiudere la strada che passa di fronte agli istituti.