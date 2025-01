Tvplay.it - Sarri sulla panchina di una Big di Serie A, tutto così assurdo!

Mauriziopotrebbe tornare presto in una big diA, con una situazione assurda e imprevedibile fino a poche settimane fa: l’accordo si può trovare in poche oreL’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio si è preso un periodo di riposo piuttosto lungo ma ora potrebbe decidere di accettare una nuova sfida. Antonio Conte sta percorrendo una marcia simile alla sua con gli Azzurri e ora potrebbe diventare a breve un avversario.di una Big diA,(TvPlay – ANSA) Maurizioè stato tirato in ballo ultimamente per un discorso di statistiche. Il suo Napoli nelle prime 11 trasferte stagionali del campionato 2017/2018 aveva ottenuto ben dieci vittorie, un record finora imbattuto nella storia dei partenopei. Antonio Conte si è assestato a 8, dopo aver espugnato il Gewiss Stadium contro l’Atalanta.