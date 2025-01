Laprimapagina.it - Rilancio del Carnevale di Vibo Marina: un appello alla Comunità

Ildi, storica tradizione calabrese, si prepara a tornare con nuove energie e un rinnovato spirito di. L’invito a tutti i cittadini – che si legge dpagina social di “c’è” – è di partecipare attivamente, con proposte e impegno,realizzazione dell’evento che, in passato, rappresentava una delle manifestazioni più sentite della Regione Calabria.La tradizione delè stata per decenni un momento di festa, cultura e condivisione, tanto che, quando si parlava diin Calabria, si pensava inevitabilmente a questa cittadina affacciata sul Tirreno. Grazie all’iniziativa di alcuni cittadini e al sostegno di figure come Mons. Vincenzo Varone, ilè pronto a essere ripreso, con l’auspicio di ridare speranza e un nuovo slanciolocale.