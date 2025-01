Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus: il Chelsea apre alla cessione del difensore, ma a queste condizioni! C’è un nodo da sciogliere

di RedazioneNews24: ildelè una pista calda, ma c’è unda. Le ultime sul suo futuroGiovanni Albanese ha fatto il punto sul calciomercatoe in particolare sul futuro didelfinito nel mirino del club bianconero. Le dichiarazioni del giornalista sulla situazione:PAROLE – «Kelly esono piste calde e l’una non per forza esclude l’altra. Probabilmente Giuntoli sta pensandopossibilità di prenderli entrambi, perché bisogna sostituire Bremer e Cabal. La questione vera è che sia il Newcastle che ilaprono al prestito di questi giocatori, ma vorrebbero delle garanzie. Inoltre, ilha disponibilità per fare un solo prestito fuori dall’Inghilterra ma dovrebbe muovere qualcosa nei presisti per evitare il problema Kolo Muani».