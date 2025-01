Per Elly Schlein quello di Musk era un saluto romano | È piuttosto evidente

Leggi su Open.online

Donald Trump in delirio di onnipotenza e il gesto di Elonche è «mente» uncritica il messaggio del neo-presidente degli Stati Uniti d’America durante la cerimonia di insediamento a Washington, ma anche il ruolo di Giorgia Meloni come unica leader europea invitata all’evento. «La domanda è se Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi italiani e europei», ha detto la segretaria del Partito democratico ai giornalisti in Transatlantico, la sala dove si incontrano parlamentari e cronisti a Montecitorio. «Il messaggio di Trump è chiaramente aggressivo e preoccupante, mostra un delirio di onnipotenza», è il pensiero della dem, «abbiamo messo a fuoco uno scenario nuovo dove il nazionalismo di destra si salda con il capitalismo tecnologico delle big tech.