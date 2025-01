Ilrestodelcarlino.it - Oltre 50mila verbali. Un anno di controlli

Reso noto il consuntivo delle attività della polizia locale di Cervia per l’2024. Questi i numeri: 64 addetti in servizio con 42 veicoli in dotazione che hportato a 5152 servizi di controllo del territorio. Sono state 17.347 le richieste di intervento pervenute e 2.838 veicoli controllati con relativo conducente. Il numero più alto distaccati è quello relativo al codice della strada pari a 50.440. Sono stati 161 i veicoli sprovvisti di assicurazione e 33 le patenti ritirate, 223 gli incidenti stradali rilevati con 2 mortali. Nel 2024 si è proceduto a 1 arresto e 4 fermi per identificazione. Sul fronte ambiente e animali sono stati svolti 671e la rimozione di 35 veicoli abbandonati. Su quello del commercio, invece, sono state 619 le imprese controllate con 431 violazioni amministrative e 43 violazioni penali.