Lanazione.it - Oltre 10 milioni dalle multe. A Pisa 152.508 violazioni rilevate dalla municipale e 1.081 incidenti stradali

Leggi su Lanazione.it

, 21 gennaio 2025 – La ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, celebrata ieri nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, alla presenza delle autorità e delle rappresentanze delle polizie municipali dei Comuni della provincia diè stata anche l’occasione per il comandante dei vigili urbani di, Elio Cappellini, di fare il punto sull’attività svolta nel corso del 2024 sul territorio comunale. Per il Comune presente il sindaco, Michele Conti che ha voluto ringraziare il personale della. “Il loro ruolo - ha detto il sindaco – è centrale quale presidio di legalità sul territorio comunale. In questi anni abbiamo lavorato per potenziare il servizio, con nuovi innesti nell’organico che ha significato ringiovanimento e ingresso di nuove professionalità delle risorse umane.