Meloni unica leader Ue in ginocchio da Trump

Per i suoi è un fiore all’occhiello, per il resto deieuropei un po’ meno. La presidente del Consiglio italiana Giorgiaè stata l’europea invitata a partecipare all’insediamento di Donaldcome 47esimo presidente degli Stati Uniti a Washington.“La presenza di Giorgiaeuropea invitata alla cerimonia di insediamento del presidente Usa, dimostra non solo un rapporto personale autentico e forte tra i due, ma anche e soprattutto la centralità, credibilità e stabilità che la nostra Nazione, grazie a questo Governo, è riuscita ad ottenere”, ha dichiarato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.dain compagnia deidell’estrema destraTra istranieri spiccano il presidente argentino Javier Milei e il vicepresidente cinese Han Zheng.