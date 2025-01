Ilfattoquotidiano.it - Melania Trump e il suo cappello a tesa ampia a nascondere gli occhi: “Era lì per l’inaugurazione o per uccidere Indiana Jones?”

Mi si vede più se all’Inauguration day di mio marito Donald non vengo o se vengo e nascondoe sguardo sotto ad undalla scura e larga? Il nodo gordiano,l’ha tagliato velocemente. La seconda che hai detto, direbbe qualcuno. Ci sono, ma non vedrete mai cosa comunicano i miei. Ilin questione l’ha disegnato Eric Javits. Bello è bello. Conturbante, misterioso, ma soprattutto distanziante. Meglio di un paio diali da sole che oltretutto sono un po’ cafoni.“Non è che indossare una un’inaugurazione presidenziale sia così insolito”, hanno spiegato sul New York Times. “Le precedenti first lady, tra cui Mamie Eisenhower, Nancy Reagan e Jackie Kennedy, indossavano cappelli il giorno del. È solo che i suddetti cappelli erano specificamente concepiti per nonil volto della first lady”.