Thesocialpost.it - L’Italia piange la morte di Luca Beatrice: il critico d’arte è scomparso all’età di 63 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Una terribile notizia è arrivata proprio in questi minuti, dopo ore di preghiere e speranza: ilè morto. Lo annuncia il fratello Giulio, sui social: “Due fratelli non sono due amici, sono due rami dello stesso albero. Buon viaggio, fratello”. Aveva 63. Leggi anche: L’influenza mettein ginocchio: malato un cittadino su quattro, già direttore della Gam, GalleriaModerna, presidente del Circolo dei Lettori, attuale curatore della Quadriennale di Roma, era ricoverato all’ospedale Molinette di Torino, in seguito a un infarto che lo aveva colpito nei giorni scorsi.Nato nel 1961 a Torino,è statoe curatore, ha insegnato storia dell’arte e storia del design all’Accademia Albertina d Torino, Arte contemporanea allo IED di Torino e Arte e cultura contemporanea allo IULM di Milano.