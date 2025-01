Quotidiano.net - Liberi d’essere eleganti, la lezione di Armani

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 21 gennaio 2025 – “Fare moda, per me, significa creare strumenti che accompagnano la vita, rendendola idealmente più bella e confortevole”, dice Giorgioal termine della sfilata di ieri mattina nei Teatrino di via Borgonuovo a Milano dove tutto è cominciato tanti anni fa, tra gli applausi e la commozione ammirata di stampa, compratori e ospiti vip. Ennesima, prima di tutto di vita e di impegno stilistico per questo grandissimo della moda mondiale che a 90 anni conserva intatta tutta la sua forza creativa e ancora una volta è capace di fare la “sua“ rivoluzione dell’eleganza, coi valori e la filosofia dell’eccellenza di sempre.ssimo in una giacca di velluto blu alla fine ha salutato tutti con soddisfazione e affetto. “La passerella per me è una proposta: la mia visione del momento attuale, che questa stagione è particolarmente libera da costrizioni e convenzioni.