Latina viola ripetutamente gli arresti domiciliari | nei guai 43enne

, 21 gennaio 2025- Nella mattinata dello scorso 18 gennaio, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato un quarantatreenne di nazionalità georgiana, residente a, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione all’ ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Velletri, in aggravamento della meno afflittiva misura degli.Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte da parte dell’indagato che, sottoposto alla misura deglinel dicembre scorso, poiché indagato per il reato di riciclaggio, era evaso più volte dalla propria abitazione, rendendosiirreperibile. I Carabinieri hanno rintracciato l’indagato dando esecuzione alla predetta misura cautelare.