La ricetta dei Paladini Apuoversiliesi | Marina di Carrara cambi così

Un nuovo porto, rivisitato e riqualificato, da destinare in gran parte al turismo. Più una sezione per il commerciale da contenere però al minimo, altrimenti l’erosione della costa galopperà ancora. È da una vita che la proposta di rivedere il porto didiviene lanciata urbi et orbi dai, ma secondo la storica presidente Orietta Colacicco il momento è adesso visto che da giorni La Nazione sta affrontando il tema del turismo di mare suscitando il dibattito. Vedi l’appello della "Spartivento", azienda romana con base toscana aCala de’ Medici (Livorno). In replica a un editoriale della nostra vice direttrice Cristina Privitera l’amministratore unico Stefano Pizzi ha rilanciato la necessità di più ormeggi. Ma Colacicco non è d’accordo. Cosa c’è che non va? "Quello che dice Pizzi lo sosteniamo anche noi.