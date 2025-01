Lapresse.it - Grande Fratello: emozioni, colpi di scena e scontri nella ventiquattresima puntata

Ladelandata in onda ieri sera su Canale 5 ha tenuto incollati al televisore milioni di spettatori, raggiungendo uno share del 17,32%. Una serata ricca didi, durante la quale sei concorrenti eliminati in precedenza – Jessica, Federica, Eva, Michael, Helena e Iago – sono rientrati in gioco. Tuttavia, solo quattro di loro si salveranno definitivamente, in base al televoto che decreterà chi potrà uscire dal ‘tugurio’ e tornare ufficialmente nell’appartamento.Nessuna nomination durante laGli altri inquilini della Casa, invece, possono tirare un sospiro di sollievo: questa settimana non ci sono state nomination.“Questa sera ilha affidato al pubblico una decisione importante, che potrebbe avere sviluppi interessantivita della Casa e sorprendere i nostri concorrenti,” ha dichiarato il conduttore Alfonso Signorini, aprendo ladel reality.