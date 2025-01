Oasport.it - Goran Ivanisevic ed Elena Rybakina si lasciano dopo pochi mesi: cosa succede con Vukov?

Leggi su Oasport.it

non sarà più il coach dicon effetto immediato. Ad annunciarlo è proprio il coach croato con una storia molto chiara su Instagram che non si lascia andare ad ulteriori commenti: “il nostro periodo di prova che si è concluso con l’Australian Open, auguro ae al suo team la migliore fortuna per il futuro”.era diventato allenatore dipoco prima delle ultime WTA Finals, quando la kazaka aveva rimosso dal suo team il suo ex coach Stefano. Proprio all’inizio del 2025è tornato nel suo team, malgrado sia emersa un’indagine per una violazione del Codice di condotta proprio sull’allenatore italo-croato: sembra infatti che la WTA abbia ricevuto le prime lamentele sul comportamento digià due anni fa, e che ne siano arrivate altre nel periodo di sospensione.